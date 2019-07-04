Курган, 4 июля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. В Курганской области пресечён ввоз 22 тонны грецких орехов из Киргизии на Урал. В отношении груза выдано предписание на возврат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Зауралью.

Грецкий орех

Груз задержан 2 июля 2019 года на 464 км автодороги «Иртыш». В документах на груз числились неочищенные грецкие орехи из Китая, которые перевозили из Киргизии в Екатеринбург. Была выявлена серьёзная нехватка информации в документации, что послужило основанием для возврата продукции.

С водителем груза проведена профилактическая беседа.