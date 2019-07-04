Кишинёв, 4 июля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на получение российского газа со скидкой. Об этом он рассказал в эфире телеканала NTV Moldova.

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«Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею, детали разглашать не буду», — заявил Додон.

По его словам, Молдавии нужна скидка на газ на четыре-пять месяцев до конца текущего года. Вместе с тем помочь разобраться в ситуации с тарифами должна и смена руководства компании Moldovagaz, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон просил главу «Газпрома» Алексея Миллера предоставить Молдавии 25% скидки на газ. Свою просьбу Додон обосновал тем, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года, и пора начать переговоры о новом соглашении.

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