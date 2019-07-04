Москва, 4 июля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Российская сторона готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил об обещании Зеленского установить прямые контакты с жителями Донбасса. Украинский политик заверял также, что прекратит называть их «сепаратистами».

Прежний президент оставил Зеленскому сложное наследство, в частности, конфликт на востоке страны. Однако украинские граждане ждут от нового лидера не слов, а конкретных действий и положительных перемен в кратчайшие сроки, добавил Путин.

Он отметил, что в интересах России и Украины сотрудничество на основе доверия и взаимопонимания, и Москва к этому готова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным. Встреча ради встречи не нужна, пояснил он.

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