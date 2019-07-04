Барнаул, 4 июля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Сфера активности Минсельхоза РФ, предложившего ввести контроль за сбором грибов и ягод, вполне логична, но, вероятно, за ней стоит стремление выявить самозанятых и обложить их налогом. Об этом ИА REGNUM заявил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя ИА REGNUM инициативу профильного министерства, подготовившего соответствующие поправки в законодательство.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По его мнению, сбор дикорастущих грибов и ягод — это та сфера, которую чиновники постоянно хотят поставить под какой-нибудь контроль.

« Я помню ещё в 90-е годы. Мы в Алтайском крае столкнулись с необходимостью регламентации заготовки папоротника для поставок в Японию. Ранее в СССР заготовкой папоротника и дикоросов занималась «Потребкооперация». В Томской области даже была создана система выживания жителей, которым Ирина Хакамада рекомендовала выживать за счет сбора грибов и ягод.

Я тогда тоже скептически относился к этому, но меня завели в магазин и показали, что на полках стоят банки грибов, которые имели бренды «Сделано в Германии». И привели мне примеры семей, которые серьезно обогатились на сборе дикоросов. Поэтому эта сфера активности вполне логична. Но, скорее всего, сегодня власть избрала тренд — «Граждане — вторая нефть» и поэтому эта инициатива, боюсь, связана со стремлением выявить этих самозанятых граждан и обложить их налогом. Боюсь оказаться правым».

Алтайский общественник Константин Емешин

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Минсельхоз РФ подготовил поправки в законодательство, в соответствии с которыми это ведомство намерено получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта сфера «является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста».

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