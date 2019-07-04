«Граждане — вторая нефть»: зачем нужен контроль за сбором грибов и ягод
Барнаул, 4 июля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Сфера активности Минсельхоза РФ, предложившего ввести контроль за сбором грибов и ягод, вполне логична, но, вероятно, за ней стоит стремление выявить самозанятых и обложить их налогом. Об этом ИА REGNUM заявил алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя ИА REGNUM инициативу профильного министерства, подготовившего соответствующие поправки в законодательство.
По его мнению, сбор дикорастущих грибов и ягод — это та сфера, которую чиновники постоянно хотят поставить под какой-нибудь контроль.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что Минсельхоз РФ подготовил поправки в законодательство, в соответствии с которыми это ведомство намерено получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта сфера «является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста».
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