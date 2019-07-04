Новосибирск, 4 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Новосибирская область готова двукратно увеличить ресурсы территории под синхротрон в случае соответствующего решения на федеральном уровне, заявил губернатор региона Андрей Травников накануне, 3 июля, в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, Травников представил проект «Академгородок 2.0» на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации», который проходит в Санкт-Петербурге 3−4 июля в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил проект «Академгородок 2.0» в Санкт-Петербурге

По словам Андрея Травникова, уникальность новосибирского Академгородка — в его мультидисциплинарности. Следующий этап развития Новосибирского научного центра (ННЦ) — проект «Академгородок 2.0», который должен объединить научный потенциал и производственные мощности «лаврентьевского» Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска. Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований является центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Как отметил новосибирский губернатор, СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «СКИФ создаст возможности для учёных и представителей промышленности из самых разных отраслей, городов и стран. Сроки очень жёсткие, нужно сделать всё в рамках реализации нацпроекта «Наука» до 2024 года. Правительством региона выделен земельный участок, наши учёные занимаются разработкой проектной документации. Уверен, что общими усилиями сибирских учёных, усилиями учёных Курчатовского института, других научных центров нашей страны мы сможем выполнить эту задачу в требуемые сроки».

Об интересе к синхротрону и готовности пользоваться его исследовательскими мощностями заявили Росатом, Ростех, Роснано, Газпром, предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.

Главные партнёры нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях — академические институты и вузы страны. В центре коллективного пользования появятся экспериментальные станции двух новосибирских вузов — НГУ и НГТУ. НГУ уже занимается подготовкой молодых магистров профильных специальностей. Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы, Калининграда.

«Академгородок 2.0» — это, в первую очередь, научная программа, которая содержит 31 исследовательский и внедренческий проект. Но также это и план гармоничного развития территории. Мы сформировали целый комплекс инфраструктурных проектов для территории внутри и вокруг Новосибирского научного центра и его пояса внедрения общей площадью около 12 тысяч гектаров, а это еще 67 проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики.», — отметил губернатор Новосибирской области.

Так, в проект развития ННЦ входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры. Сейчас разрабатываются нормативные документы для проведения единой градостроительной политики на всей этой территории, до вступления в силу которых введён мораторий на выделение земельных участков, зарезервированных под размещение проектов «Академгородка 2.0». Андрей Травников подчеркнул, что в случае принятия решения Советом по синхротронным исследованиям РФ о повышении параметров СКИФ, область готова двукратно увеличить ресурсы территории под этот проект, с перспективой предоставления территории для дальнейшего развития.

«Мы также создаём здесь резервы территории и инженерной инфраструктуры для будущего долгосрочного развития Новосибирского научного центра», — отметил он.

Напомним, что проект плана развития Новосибирского научного центра подготовлен в соответствии поручениями президента РФ от 18 апреля 2018 года.

Отметим, что Европейская конференция по рассеянию нейтронов проходит раз в четыре года. Это площадка для обсуждения последних событий и достижений в применении рассеяния нейтронов во всех областях науки. В 2019 году организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».