Новосибирская область готова увеличить ресурсы территории под синхротрон
Новосибирск, 4 июля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Новосибирская область готова двукратно увеличить ресурсы территории под синхротрон в случае соответствующего решения на федеральном уровне, заявил губернатор региона Андрей Травников накануне, 3 июля, в Санкт-Петербурге. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, Травников представил проект «Академгородок 2.0» на микросимпозиуме «Синхротронные и нейтронные исследования и инфраструктура для их реализации», который проходит в Санкт-Петербурге 3−4 июля в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов.
По словам Андрея Травникова, уникальность новосибирского Академгородка — в его мультидисциплинарности. Следующий этап развития Новосибирского научного центра (ННЦ) — проект «Академгородок 2.0», который должен объединить научный потенциал и производственные мощности «лаврентьевского» Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска и Бердска. Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований является центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Как отметил новосибирский губернатор, СКИФ — первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.
Об интересе к синхротрону и готовности пользоваться его исследовательскими мощностями заявили Росатом, Ростех, Роснано, Газпром, предприятия электронной, инструментальной, нефтегазовой, химической и биомедицинской промышленности.
Главные партнёры нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях — академические институты и вузы страны. В центре коллективного пользования появятся экспериментальные станции двух новосибирских вузов — НГУ и НГТУ. НГУ уже занимается подготовкой молодых магистров профильных специальностей. Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы, Калининграда.
«Академгородок 2.0» — это, в первую очередь, научная программа, которая содержит 31 исследовательский и внедренческий проект. Но также это и план гармоничного развития территории. Мы сформировали целый комплекс инфраструктурных проектов для территории внутри и вокруг Новосибирского научного центра и его пояса внедрения общей площадью около 12 тысяч гектаров, а это еще 67 проектов развития транспортной и логистической инфраструктуры, социальной сферы и энергетики.», — отметил губернатор Новосибирской области.
Так, в проект развития ННЦ входит строительство объектов образования, здравоохранения, культуры. Сейчас разрабатываются нормативные документы для проведения единой градостроительной политики на всей этой территории, до вступления в силу которых введён мораторий на выделение земельных участков, зарезервированных под размещение проектов «Академгородка 2.0». Андрей Травников подчеркнул, что в случае принятия решения Советом по синхротронным исследованиям РФ о повышении параметров СКИФ, область готова двукратно увеличить ресурсы территории под этот проект, с перспективой предоставления территории для дальнейшего развития.
«Мы также создаём здесь резервы территории и инженерной инфраструктуры для будущего долгосрочного развития Новосибирского научного центра», — отметил он.
Напомним, что проект плана развития Новосибирского научного центра подготовлен в соответствии поручениями президента РФ от 18 апреля 2018 года.
Отметим, что Европейская конференция по рассеянию нейтронов проходит раз в четыре года. Это площадка для обсуждения последних событий и достижений в применении рассеяния нейтронов во всех областях науки. В 2019 году организатором мероприятия выступил Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».