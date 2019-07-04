Москва, 4 июля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. После довольно глубокой просадки нефть марки Brent перешла к восстановлению, прибавив 3 июля 2,3%. Рост котировок ограничился уровнем $64, где 4 июля на утренней сессии возобновилась фиксация прибыли, подтверждая неустойчивость настроений в сырьевом сегменте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Локальную коррекцию рынок совершил благодаря интересу к риску в сочетании с неплохими отраслевыми новостями. По данным минэнерго США, на прошлой неделе запасы сырой нефти снова сократились, правда, всего на 1,1 млн баррелей против прогноза снижения на 3 млн и оценки API на уровне — 5 млн.

При этом запасы бензина упали более чем на 1,5 млн баррелей, а число активных буровых, по данным Baker Hughes, сократилось впервые за три недели, на пять единиц — до 788 штук», — привел цифры эксперт.

Тем временем слабые данные из США, где торговый дефицит подпрыгнул к пятимесячному максимуму, а занятость ADP выросла гораздо слабее прогнозов, укрепили ожидания в отношении снижения ставки ФРС, что поддержало рисковые активы. В то же время медвежьи экономические отчеты напоминают участникам нефтяного рынка об угрозе угасания мирового спроса, что ограничивает проявление оптимизма на сырьевых площадках.

«В краткосрочной перспективе динамика фьючерсов будет оставаться неустойчивой, а торговая активность может оказаться пониженной в связи с празднованием 4 июля Дня независимости в США. Для Brent сейчас важно удержаться над уровнем $62, чтобы избежать потенциального прорыва к отметке $60», — считает Николаев.

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