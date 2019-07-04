Оренбург, 4 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура выявила нарушения при строительстве и сдаче в эксплуатацию домов в пригороде — поселке Кушкуль. Результаты проверки могут стать причиной возбуждения уголовного дела. Материалы направлены в следственные органы, прокуратура настаивает на привлечении чиновника горадминистрации к уголовной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Tangs-hk.com Фемида

По данным надзорного ведомство двухэтажные дома в пригороде Оренбурга возводились на земельных участках, которые предназначены для индивидуальной застройки. Строительство велось при отсутствии проектной документации, разработанной уполномоченной организацией, и несоответствии жилых домов проекту планировки территории.

При наличии нарушений требований градостроительного законодательства ответственный чиновник из департамента градостроительства и земельных отношений горадминистрации выдал разрешения на строительство домов, а впоследствии на ввод одного из них в эксплуатацию. При этом осмотр построенного дома на соответствие требованиям, установленным разрешением на строительство, а также требованиям проектной документации не производился. Прокуратура считает, чиновник мэрии превысил должностные полномочия.