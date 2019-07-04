Оттава, 4 июля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой в 6,5 баллов по шкале Рихтера произошло к северо-западу от канадского острова Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Об этом сообщила в четверг, 4 июля, Геологическая служба США (USGS), передает агентство Reuters.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км на расстоянии около 225 км к северо-западу от Порт-Харди.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.