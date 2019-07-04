Иркутск, 4 июля, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Более ста населенных пунктов в шести районах Иркутской области оказались подтоплены из-за паводка, вызванного дождями. За медицинской помощью обратились 2080 человек, сообщает 4 июля пресс-центр регионального управления МЧС России со ссылкой на данные областного центра медицины катастроф.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

«313 человек, из них 57 детей, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь», — уточнили в ведомстве.

В 103 населенных пунктах в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах подтопило 10 146 жилых домов и 49 социально значимых объектов. С пострадавших территорий эвакуировано 2048 человек, включая 447 детей.

По состоянию на 4 июля подтопленными остаются 16 населенных пунктов в двух районах и 48 участков автомобильных дорог. Двадцать мостов повреждены.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей 26 июня, когда реки вышли из берегов. В области действует чрезвычайный режим. Известно о 20 погибших.

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