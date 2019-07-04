Менделеевск, Татарстан, 4 июля, 2019, 08:46 — ИА Регнум. На капитальный ремонт проблемной школы Менделеевска, на которую жаловались родители учеников из-за протекающей крыши и риска замыкания проводки, денег в бюджете не нашлось. В ответ на жалобу исполком Менделевского района ответил, что в 2019 году подавал ремонтную смету в минобрнауки республики, но «запросы не были рассмотрены положительно в виду отсутствия финансовых средств». Обращение в аппарат главы региона Рустама Минниханова также пока не дало результата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

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Напомним, в середине июня 2019 года жительница Менделеевска Ирина В. в соцсетях пожаловалась на состояние школы №7, отметив, что зданию давно требуется ремонт, причём капитальный. К сообщению прикладывались фотографии с сыростью на стенах, потёками от воды. Ирина отметила, что крыша здания в плачевном состоянии — протекает, а из-за сырости пошла плесень по стенам. Был поднят вопрос и с электропроводкой, а также рисками, связанными с возможным замыканием. Жалоба была направлена межрегиональному общественному движению «Народный контроль» по РТ, которое на его основании обратился в исполком района с описанием проблемы.

Исполком Менделеевского района ответил на обращение, что в 2019 году специалисты муниципального автономного учреждения «Управление инвестиционного и инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района» проводили обследование школы №7 на предмет необходимости капитального ремонта. Была составлена смета, а в адрес минобрнауки республики были направлены письма «о выделении на 2019 год дополнительных финансовых средств на капитальный ремонт МБОУ «Средняя образовательная школа №7».

»Запросы не были рассмотрены положительно в виду отсутствия финансовых средств», — отметили в исполкоме, добавив, что после этого обратились в аппарат главы региона с просьбой о включении капремонта школы как внепрограммного объекта на 2019 год.

«На сегодняшний день решение по вопросу финансирования капитального ремонта школы не принято», — резюмировал глава исполкома Алмаз Хамматов в своём ответе.

Для справки: в школе, упомянутой в обращении, обучаются 177 школьников и работают 18 педагогов.