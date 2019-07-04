Вашингтон, 4 июля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Китай и европейские страны занимаются крупными манипуляциями с валютой, написал на своей странице в Twitter президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

23yy.com Юань

«Китай и Европа занимаются крупными манипуляциями с валютой и накачивают деньгами свою систему, чтобы конкурировать с США», — написал Трамп, добавив, что Вашингтон должен «противостоять этому».

По словам американского лидера, если этого не сделать, то США продолжат «быть глупцами, которые наблюдают, как другие страны играют в свои игры».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, среди некоторых стран мира возникла тенденция максимально отойти от зависимости доллара, поскольку Вашингтон использует доступ к долларовой платежной системе в качестве оружия, чтобы наказать страны и отдельных лиц за нарушение американских законов.

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