Чебоксары, 4 июля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В Чувашии управление ФНС вышло в суд о признании должниками двух компаний, занятых в строительстве. Это общество «Железобетон», учредителем которого выступило минимущество республики, и компания «Атриа», директором которой является депутат городского собрания Чебоксар. Соответствующие заявления поданы в Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

В июле УФНС Чувашии вышло в Арбитражный суд республики в отношении ОАО «Железобетон» с заявлением о признании должника банкротом. Сумма исковых требований составила 5 240 411,45 рублей. Дело в производство пока не принято.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Железобетон» зарегистрировано в 2002 году в Новочебоксарске. Учредителем выступает министерство имущественных отношений Чувашии. Генеральным директором является Андрей Никитин. Основные виды деятельности — производство изделий из бетона для использования в строительстве, производство стеновых материалов, товарной арматуры, раствора, тротуарных плит, строительно-монтажные работы.

Также УФНС вышло в суд с иском о признании банкротом ООО «Строительная компания «Атриа». Сумма заявленных требований — 2 304 603 рублей. Дело пока не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СК «Атриа» зарегистрировано в сентябре 2014 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем выступает Алексей Дмитриев. Генеральным директором является Евгений Андреев — депутат городского собрания Чебоксар (по данным сайта столичного парламента). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий, также заявлено 55 дополнительных видов деятельности. В марте 2019 года в выписке в части заявленного адреса (места нахождения) общества появились дополнительные сведения о том, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице»).