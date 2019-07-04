Сборная США вышла в финал Кубка КОНКАКАФ и сыграет с Мексикой
Нашвилл, США, 4 июля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Сборная США одержала победу над командой Ямайки в полуфинале Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный мяч
В составе сборной США дубль оформил полузащитник Кристиан Пулишич. Ещё один гол на счету хавбека Уэстона Маккенни.
В составе сборной Ямайки единственный гол забил форвард Шамар Николсон.
Таким образом, сборная США вышла в финал турнира, в котором сыграет против команды Мексики.
Читайте также: Сборная Мексики вышла в финал Кубка КОНКАКАФ, вырвав победу у Гаити