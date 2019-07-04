Тулун, Иркутская область, 4 июля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Найденные туши вывезли на полигон. Власти Тулуна отчитываются о восстановительных работах

Цитата из видео Затопленный Тулун, вид из окна

В иркутском городе Тулуне, наиболее пострадавшем от мощнейшего наводнения, по состоянию на утро 4 июля 2019 года обстановка остается сложной, но постепенно стабилизируется. По данным сайта городских властей, уровень воды в реке Ия составляет сегодня 668 сантиметров при критическом в 700 сантиметров.

Рассказывая о ходе восстановительных работ, власти заявили, что по состоянию на 3 июля из города на полигон вывезено пять туш крупного рогатого скота, одна лошадь, 20 собак, 201 птица, 161 кролик, 21 свинья и мелкий рогатый скот в количестве 24 голов. Выживших собак размещают в вольере ветеринарной станции.

Расчищаются дороги и улицы. Прибывают добровольцы со всего региона на расчистку завалов». Администрация Тулуна «По мере откачки воды из подвалов многоквартирных домов производится их подключение к электросети. По-прежнему поставляется бутилированная вода жителям города. Работает 17 водовозок, которые раздают воду для нужд горожан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 27 на 28 июня 2019 года жители Тулуна и близлежащих населённых пунктов пережили одну их самых сложных ночей в своей жизни. При критической отметке в семь метров, уровень воды в реке Ия к 29 июня достиг почти 14 метров. Построенная несколько лет назад дамба не выдержала напора воды, и мощная волна хлынула на город, сметая всё на своём пути. Известно о 20 погибших.

Читайте также: Явь страшнее сна: жители ушедшего под воду Приангарья поделились пережитым