Москва, 4 июля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Заместителем министра МЧС России назначен генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте МЧС.

Moscow.mchs.ru Илья Денисов

Ранее Денисов занимал должность начальника Главного управления МЧС России по г. Москве (с 2015 года).

Справка ИА REGNUM :

Илья Павлович Денисов родился 14 июня 1971 года в городе Владимир.

Службу в Вооруженных Силах СССР начал в 1988 году курсантом Тольяттинского высшего военного строительного командного училища.

В системе МЧС России Денисов с 2002 года. За это время неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС.

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