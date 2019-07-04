Москва, 4 июля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Продажи немецкого автопроизводителя Volkswagen в России за июнь 2019 года выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Значок Volkswagen

Общее число проданных в июне 2019 года в России машин марки Volkswagen составило 9441 штука. За первое полугодие 2019 года на российском рынке было продано 49 771 автомобиль немецкого бренда, что на 3,3% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Самой популярной машиной Volkswagen на российском рынке в марте 2019 года стал седан Polo, чьи продажи выросли на 2,8% до 5415 штук по сравнению с июнем 2018 года. Второе место занял кроссовер Tiguan. Его купило 3234 автолюбителя. Этот показатель на 23% выше результата годичной давности.

Все большим спросом пользуются внедорожники Touareg. За июнь было продано 352 авто, что в два раза больше, чем годом ранее.

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