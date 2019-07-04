Торонто, Канада, 4 июля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Уже в первом квартале 2020 года поставки российского газа на Украину могут быть приостановлены. О возможных перебоях в поставках голубого топлива из России сегодня, 4 июля, на конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Торонто, заявил топ-менеджер «Нафтогаза», руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев», — приводит РИА Новости слова Фаворова.

По словам Фаворова, о том, что российская сторона готовится к перерыву в транзите, свидетельствует уровень запасов природного газа Газпрома в Европе: он на 15−16% выше уровня 2018 года.

«Это явный признак того, что они готовятся к перерыву», — отметил топ-менеджер «Нафтогаза», добавив, что это создаёт проблемы для работы украинской системы.

Фаворов вместе с тем заключил, что «Нафтогаз» старается не отставать от «Газпрома» и тоже создаёт запасы газа: их уровень в 2019 году на 2,5−2,7 млрд кубометров выше уровня прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, действующие контракты на транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Российская сторона уже не раз заявляла, что готова продлить существующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины на тех же условиях, что существуют сейчас.

В середине июня Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» предложила российскому Газпрому заключить контракт на «своп» газа вместо транзитного договора. Так, Украина готова взять на себя обязательства на приём российского газа на границе и его возврат на границе Европейского союза. Плата за транзит в этом случае будет оформлена не как тариф на транспортировку, а как маржа, размер которой «Нафтогаз» рассчитает в соответствии с европейскими правилами, а также согласует с представителями ЕС.