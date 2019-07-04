Красноярск, 4 июля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В регионе действуют 150 лесных пожаров, в том числе 110 так называемых пожаров-«отказников». Власти утверждают, что ситуация под контролем, населённым пунктам возгорания не угрожают

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

В Красноярском крае площадь лесных пожаров к утру 4 июля превысила 111 тыс. гектаров. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 40 лесных пожаров на общей площади 44 313 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Эвенкийском районах. В тушении задействованы более 880 человек и 90 единиц техники.

Кроме того, зарегистрировано 110 так называемых пожаров-«отказников», которые не тушат, так как они «не представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики», а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён». Площадь таких пожаров, действующих на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Северо-Енисейского, Эвенкийского и Енисейского районов, на утро 4 июля составляет 68 522 га.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, угрозы для населённых пунктов нет, утверждают в министерстве лесного хозяйства.

За прошедшие сутки в крае потушено пять лесных пожаров в трёх районах на общей площади 316,5 га. В тушении принимали участие более 970 человек, 102 единицы техники, 18 воздушных судов. По предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 3 июля в регионе в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано 33 лесных пожара в шести районах на общей площади 37,1 тыс. га. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действовало 67 пожаров на площади 27,1 тыс. га.

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Напомним, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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