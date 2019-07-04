Анкара, 4 июля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В результате спецоперации в турецкой провинции Сиирт, расположенной на юго-востоке страны, погиб один военнослужащий. Об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

Военные проводили операцию по зачистке ряда районов региона от повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), в ходе боев также пострадал один военный, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому в государстве ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.