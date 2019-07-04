Рим, 4 июля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Москва ждет от Вашингтона политической воли в области контроля за вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское оружие

Путин указал, что военные расходы России, которой необходимо обеспечивать свою безопасность, составляют около $48 млрд, тогда как у США оборонный бюджет составляет около $700 млрд. Он добавил, что обсуждал вопросы контроля за вооружениями на переговорах с главой США Дональдом Трампом на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке.

«Достижение конкретных договоренностей в сфере контроля за вооружениями послужит укреплению международной стабильности», — отметил российский лидер.

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Путин подчеркнул, что у российской стороны есть политическая воля к подобной работе, теперь дело за Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин отметил, что в интересах Москвы — восстановление полноформатных отношений с ЕС во имя поддержания мира, стабильности и безопасности на европейском континенте. Себе российский лидер предрек еще «пять лет напряженной работы».

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