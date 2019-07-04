Москва, 4 июля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В зоне подтопления в Иркутской области организован комплекс мер по недопущению возникновения эпидемий различных инфекционных заболеваний. В зоне ЧС работают 10 мобильных бригад, сообщили в Роспотребнадзоре.

Анализ воды

С населением ведется разъяснительная работа по профилактике инфекционных заболеваний и по иммунизации населения.

Ведомство контролирует качество питьевой воды, следит за поверхностными и подземными источниками, проверяет привозную воду.

Также проводятся ежедневные обследования продуктов питания и готовых блюд в объектах общественного питания. Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.

Читайте также: Масштаб бедствий, нанесённых Приангарью наводнением, вновь увеличился

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Иркутской области остаются подтопленными 16 населенных пунктов в двух районах области. Это 2712 жилых домов с населением 6393 человека.

Подробнее: Путин дал поручения правительству по ликвидации ЧС в Иркутской области