Рим, 4 июля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Россия, в отличие от Соединённых Штатов и ряда их союзников, не вмешивается в дела других государств. В этом её ключевое отличие. Такое заявление в интервью итальянской газете Corriere della Sera сделал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы в 2016 году являются «верхом абсурда», напомнив, что уже широко известно, что всё это закончилось ничем, пшиком. По словам Путина, собрать доказательства «российского вмешательства» не удалось, так как их просто не было. Однако, несмотря на такие выводы, санкции, принятые против России под предлогом этих обвинений, до сих пор в силе, подчеркнул глава государства.

Читайте также: Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Москвой

США опровергли «очевидную фальшивку» — МИД РФ о расследовании Мюллера

«Я хочу сказать с предельной ясностью: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств мира. В этом состоит наше ключевое отличие от Соединённых Штатов и ряда их союзников, которые, например, поддержали переворот на Украине в феврале 2014 года», — заключил президент.

Также по теме: Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан

Как сообщало ИА REGNUM, из опубликованного минюстом США в апреле 2019 года текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году следует, что следствию почти за два года, в течение которых проводилось расследование, не удалось найти доказательств сговора главы Белого дома Дональда Трампа с Россией. В МИД РФ таким выводам не удивились: Москва и ранее неоднократно заявляла о непричастности к подобным обвинениям.