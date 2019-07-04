Лондон, 4 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теннис

Гауфф два раза подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге Гауфф сыграет с польской теннисисткой Полоной Херцог.

Напомним, ранее Гауфф обыграла в первом круге пятикратную победительницу Уимблдона американку Винус Уильямс.

Добавим, что Гауфф стала самой молодой теннисисткой за 23 года, которая сумела выйти в третий круг турнира «Большого шлема». В 1996 году 15-летняя Анна Курникова дошла до четвёртого круга US Open, где проиграла Штеффи Граф.