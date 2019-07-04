Рим, 4 июля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал преждевременным разговор о своей деятельности по истечении срока полномочий главы государства. Впереди — годы напряженной работы, заявил он в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

Archive.government.ru Владимир Путин

«Впереди еще пять лет напряженной работы», — сказал Путин.

Он добавил, что прогнозировать что-либо трудно в условиях стремительных изменений в мире. Российский лидер заверил, что ему есть чем заняться в том качестве, в котором он находится на сегодняшний день.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в интересах Москвы — восстановление полноформатных отношений с Евросоюзом во имя поддержания мира, стабильности и безопасности на континенте. Интервью итальянскому изданию президент РФ дал в в преддверии своего официального визита в Италию и Ватикан.

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