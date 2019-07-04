Душанбе, 4 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Европейский союз выделил Таджикистану 70 тыс. евро в качестве помощи для жителей Хатлонской и Согдийской области, пострадавших от наводнения в начале июня. Об этом сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на представительство ЕС в Душанбе.

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Отмечается, что средства будут направлены 2750 жителям республики в качестве безвозмездной денежной помощи. Евросоюз выделил средства через «Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий».

Как передавало ИА REGNUM, с 1 по 7 июня 2019 года ливневые дожди в Таджикистане вызвали наводнения и сель в нескольких регионах республики. В результате стихийных бедствий пострадали 6,7 тыс. человек и были повреждены около 1 тыс. домов.