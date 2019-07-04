Иркутск, 4 июля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области уточнило данные о последствиях наводнения в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах. Они свидетельствуют об увеличении числа подтопленных домов и количества пострадавших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео очевидцев наводнения Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа

Если ещё накануне, 3 июля, говорилось о том, что подтопленных населённых пунктов в регионе — 98, то сейчас выясняется, что вода стоит в 103 населенных пунктах. Число пострадавших от наводнения жилых домов увеличилось до 10 146, в них проживают 32 938 человек, в том числе 7867 детей.

Также от паводка пострадало 49 социально значимых объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады, 10 229 приусадебных участков.

МЧС РФ «С территорий, пострадавших от удара стихии, были эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек. 313 человек, из них 57 детей, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь».

В настоящее время, по данным спасателей, остаются подтопленными 16 населенных пунктов в двух районах области. Это 2712 жилых домов с населением 6393 человека, 2737 приусадебных участков и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началась после проливных дождей 26 июня. Реки вышли из берегов и подтопили значительные территории. Но, как выяснили в областной прокуратуре, далеко не все должностные лица проинформировали население об опасности должным образом. В результате погибли, согласно последним данным, 20 человек. В регионе действует режим ЧС.

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