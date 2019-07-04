Москва, 4 июля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В июне 2019 года на российском авторынке было продано на 13% больше автомобилей японской компании Suzuki, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 4 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Intelligent Car Leasing Эмблема Suzuki

Всего за первый летний месяц 2019 года в России было продано 549 авто японской марки. За период с января по июнь компания реализовала на российском авторынке 2729 моделей Suzuki. Этот показатель на 27% больше по сравнению с годом ранее.

По данным пресс-службы «Сузуки Мотор Рус», самой популярной моделью в России по итогам первого полугодия стал кроссовер Vitara. За отчетный период было продано 462 автомобиля Vitara, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

На втором месте по популярности — кроссовер Suzuki SX4 (+5%, 87 единиц).

По словам руководителя дивизиона Suzuki ГК «Автомир» Игоря Ермакова, увеличение интереса к автомобилям Suzuki со стороны покупателей связано с выходом рестайлинговой версии Vitara и ожидания нового поколения Jimny.

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