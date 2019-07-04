Киев, 4 июля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Украинские войска, несмотря на тяжёлые условия, в которых они находятся, захватывают новые территории в Донбассе. Такое заявление сделало министерство обороны Украины.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

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«И несмотря на палящее солнце, постоянные обстрелы и непосредственную близость к позициям коварного и беспринципного врага, наши ребята окапываются и продвигаются по лабиринтам окопов вперед, отвоевывая пядь за пядью своей земли», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/2425395307522960

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 июля, в Управлении Народной милиции ЛНР заявили об обнаружении в районе населённого пункта Новотошковское позиции техники ВСУ. По данным разведки, в населённом пункте размещены три британских бронетранспортёра «Саксон». Также в район этого населённого пункта отмечено прибытие двух самоходных артиллерийско-миномётных установок «Нона-С» 14-й отдельной бригады. Кроме того, разведка ЛНР зафиксировала переброску техники ВСУ в район населённого пункта Светлодарск.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подтвердила разведение сил в Станице Луганская. По словам полпред России в группе Бориса Грызлова, также есть возможность оперативно вновь провести разведение сил в районах Петровского и Золотого.