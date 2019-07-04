Москва, 4 июля, 2019, 07:09 — ИА Регнум. На вечерних торгах 3 июля рубль полностью восстановил потери против доллара США и частично против единой валюты. Пара доллар/рубль закрылась без изменения на уровне 63,20 по отношению к закрытию вторника. Пара евро/рубль снизилась на 0,04%, до 71,39 руб., фунт/рубль — на 0,25%, до 79,63 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Торги по рублевым парам открылись ростом на фоне снижения нефтяных котировок и ухода инвесторов от риска после заявлений Трампа, что Штаты планируют поднять пошлины на европейские товары.

3 июля рубль держался отлично несмотря на то, что Минфин РФ не добрал от размещения ОФЗ 5,5 млрд рублей. Слабый аукцион нивелировала другая новость. Минфин уменьшил объем покупки валюты в июле. Индеек RGBI снизился на 0.04%, до 142.39. Спрос на российский облигации остается высоким.

На вечерних торгах рубль восстановил потери на фоне подорожавшей нефти на 3,0%, до $64. Отчет минэнерго США поддержал нефтяной рынок, а он рубль.

Сегодня, 4 июля, на торгах в Азии баррель Brent снизился на 0,79%. Падение рассматривается в рамках коррекции после вчерашнего роста. В США сегодня выходной день, поэтому рублю ничего не будет угрожать.

По нефти неплохая картина для восстановления котировок до $65,20. С открытия европейской сессии ожидается повышение цен на нефть и укрепления рубля до 63,05.

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