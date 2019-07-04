Белозёрский район, Курганская область, 4 июля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. В Курганской области огнём был уничтожен уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. При пожаре сильно пострадала главная святыня монастыря — Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Сгоревший храм в Чимеево

Поисками святыни лично руководил врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков. К сожалению, у найденной иконы сохранился в целости металлический оклад, сам же святой лик существенно повреждён, сообщают в пресс-службе ведомства.

Чудотворная Чимеевская икона Божией Матери является всемирно известной святыней и ежегодно привлекает в Зауралье множество паломников. Считается, что она дарует исцеление. Святыня претерпела много испытаний, в том числе и огнём. Когда в 1770 году в Чимеево сгорел храм, икона нашлась на пепелище — лишь было видно небольшое потемнение на щеке Богородицы. Существует предание: когда в 1937 году икону пытались вынести из храма, сдвинуть с места её не смогли, а те, кто попытался это сделать, вскоре погибли. В 2004 году Чимеевская икона Божией Матери внесена в месяцеслов Русской православной церкви.

Напомним, пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре произошёл днём 3 июля 2019 года.

«Предварительно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, который спровоцировал находящийся в стенах храма кондиционер», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

Огонь от кондиционера перекинулся на кровлю храма. В итоге культовое сооружение полностью сгорело. Пострадавших нет.