Хабаровск, 4 июля, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Вопрос внутрирегиональных авиаперевозок в ДФО остаётся наиболее острым. Это в своём докладе на итоговой коллегии Министерства по развитию ДФО и Арктики отметил министр Александр Козлов. Поручение правительства о создании региональной авиакомпании, данное ещё в ноябре 2017 года, до сих пор не выполнено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Летящий самолёт

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«До сих пор очень острым остаётся вопрос по региональным авиаперевозкам. Поручение — создать региональную авиакомпанию — председатель правительства РФ дал ещё в ноябре 2017 года. И я со всей ответственностью могу заявить, что оно до сих пор не выполнено теми ведомствами, которым это было поручено. А жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск — через Москву. Или из Южно-Сахалинска через Хабаровск — в Магадан», — сказал Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, за взлёт — посадку, например, аэропорт Москвы берет 5 тыс. рублей, аэропорт Парижа — 12 тыс. рублей, аэропорт Вашингтона — 16 тыс. рублей. Убогий, облезлый аэропорт Советская Гавань в Хабаровском крае берёт за эту услугу — 190 тыс. рублей. Аналогичная ситуация в большинстве региональных аэропортов ДФО. Комитеты по ценам и тарифам, антимонопольщики не вмешиваются.