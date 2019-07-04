Владивосток, 4 июля, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Депутат заксобрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя доклад министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, оценил признание проблемы оттока населения, несмотря на все ранее предпринимаемые правительством меры, отметив, что шаги к решению проблемы остаются прежними: доходы и жильё, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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По мнению парламентария, меры, необходимые для закрепления населения на Дальнем Востоке, всегда были и остаются одинаковыми: это более высокий уровень доходов населения в сравнении с центральными регионами России и жильё, которое должно распределяться между жителями российского Дальнего Востока в особом порядке и безвозмездно.

Владимир Хмелёв «Стоит отметить, что правительство в лице министра по развитию ДФО и Арктики, наконец-то, самокритично себя же избичевало, публично призвав существование проблемы оттока населения из регионов Дальнего Востока на запад страны».

Далее депутат размышляет над мерами государственной поддержки, которые, по его мнению, способны будут решить проблему оттока населения:

«Чтобы остановить отток населения, нужны две принципиальные позиции: первое — это работа, дающая жителю Дальнего Востока зарплату выше, чем в других регионах, и второе — это жильё. Чтобы у человека была перспектива через год-два-три это жильё получить, а не купить. Потому что сегодня вообще не реально купить квартиру, особенно молодым людям. Поэтому необходима работа, которая позволит иметь более высокие зарплаты, и строить жильё, которое государство будет людям не продавать, а буквально отдавать, как это было в советские времена. Могут быть, конечно, разные условия для получения квартиры, но жильё нужно давать людям безвозмездно — если государство хочет оставить Дальний Восток за собой».

Владимир Хмелёв выразил сомнения по поводу того, насколько государство будет способно реализовать свои планы.

Владимир Хмелёв «Радует, конечно, что правительство начинает понимать и осознавать проблему, но открытым остаётся вопрос: какие оно дальше будет делать шаги?».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов во время итоговой коллегии министерства признал существование проблемы оттока населения Дальнего Востока несмотря на ряд мер, предпринятых правительством в последние годы. Одним из факторов, способным закрепить население на Дальнем Востоке, министр назвал повышение уровня доходов дальневосточников в два-три раза.