Южно-Сахалинск, 4 июля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Врио губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, в случае победы на выборах, может выдвинуть на пост сенатора от островного региона замглавы МИД РФ Григория Карасина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.ru Григорий Карасин

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Информацию о возможности такого выдвижения опубликовали сразу несколько российских СМИ со ссылкой на Григория Карасина, который подтвердил, что не исключает возможности перехода в Совет Федерации.

Григорий Карасин занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ. Он курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Он также отвечает за работу с Федеральным собранием, общественными организациями, включая законопроектную деятельность МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатор Сахалина пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. На пост главы региона претендуют 8 человек.