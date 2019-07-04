Якутск, 4 июля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. В якутском селе Оросу во время национального праздника «Ысыах-2019» депутат Верхневилюйского района избил лопатой полицейского, когда тот заступился за женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском управлении СК РФ.

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Как пояснили в ведомстве, сотрудники ДПС патрулировали улицы и заметили, как в стоящем автомобиле мужчина избивает женщину. Выяснилось, это был народный избранник из Верхневилюйского района. Депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор ДПС пытался утихомирить дебошира, но депутат продолжал агрессивно высказываться в адрес дамы, которая как выяснилось была его гражданской супругой.

В ходе разбирательств, мужчина попытался сбежать, но полицейский догнал его во дворе одного из частных домов. Оказывая сопротивление, депутат схватил лопату и ударил инспектора ДПС несколько раз по голове и по телу.

«Сотрудник полиции применил спецсредства для того, чтобы утихомирить и доставить нарушителя порядка в ОМВД по Верхневилюйскому району Якутии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу», — пояснила сотрудник управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) Анастасия Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госсобрания Якутии от «Справедливой России» Николай Румянцев в состоянии алкогольного опьянения сбил троих человек. В результате ДТП один человек погиб, двое попали в больницу.

При этом севший за руль пьяным Румянцев был одним из инициаторов введения сухого закона в Намском районе Якутии.