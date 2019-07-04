Минвостокразвития РФ: Никогда ДФО не получал столько денег на соцобъекты
Хабаровск, 4 июля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. 184 млрд рублей выделено Дальнему Востоку на трехлетний период на развитие социальной инфраструктуры. Выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ, глава ведомства Александр Козлов отметил, что ДФО никогда не получал столько денег на соцобъекты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Выступая на коллегии, Александр Козлов перечислил беспрецедентные, по его мнению, преобразования, которые ждут ДФО в ближайшие три года. Это строительство и реконструкция медицинских учреждений, спортивных объектов, объектов образования, дороги, музеи и прочее.
При этом министр поблагодарил Счётную палату РФ за то, что она провела проверку и сделала свои замечания. Козлов пообещал усиливать контроль за реализацией проектов и за освоением бюджетных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, как следует из отчета СП РФ, на Дальнем Востоке насчитывается 5 616 объектов, в которые вложены федеральные средства, в общей сумме 169 млрд рублей.