Хабаровск, 4 июля, 2019, 05:24 — ИА Регнум. 184 млрд рублей выделено Дальнему Востоку на трехлетний период на развитие социальной инфраструктуры. Выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ, глава ведомства Александр Козлов отметил, что ДФО никогда не получал столько денег на соцобъекты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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Выступая на коллегии, Александр Козлов перечислил беспрецедентные, по его мнению, преобразования, которые ждут ДФО в ближайшие три года. Это строительство и реконструкция медицинских учреждений, спортивных объектов, объектов образования, дороги, музеи и прочее.

Министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов «Эта работа для Дальнего Востока беспрецедентная. Ещё никогда наши регионы не получали столько федеральных денег на строительство и ремонт социальных объектов. Знаете, еще пять лет назад в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, не учитывая магистральные проекты, на социальные объекты было заложено 0 рублей. А сегодня трехлетний бюджет (2019 — 2021 годы) перевалил за 184 млрд рублей! Никогда Дальний Восток не получал столько денег»

При этом министр поблагодарил Счётную палату РФ за то, что она провела проверку и сделала свои замечания. Козлов пообещал усиливать контроль за реализацией проектов и за освоением бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, как следует из отчета СП РФ, на Дальнем Востоке насчитывается 5 616 объектов, в которые вложены федеральные средства, в общей сумме 169 млрд рублей.