Вашингтон, 4 июля, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Заявления Тегерана о намерении обогащать уран по своему усмотрению выйдут иранским властям боком, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя заявление президента Ирана Хасана Рухани о том, что Тегеран продолжить обогащать уран без ограничений, Трамп написал:

«Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться тебе, как никому раньше!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рухани заявил 3 июля, что если остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий не будут соблюдать свои обязательства, то Тегеран не станет ограничивать себя в производстве обогащённого урана.

Иранский президент анонсировал с 7 июля начало обогащения урана выше 3,67% — то есть выход за лимит, предусмотренный ядерной сделкой.