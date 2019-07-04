Казань, 4 июля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Посетивший с рабочим визитом Татарию глава парламента (Национального Совета) Словакии Андрей Данко во время встречи с главой республики Рустамом Миннихановым затронул вопрос открытия дипломатического представительства в регионе. Данко отметил, что обсудит идею об открытии генконсульства с послом и это станет его «первой задачей по возвращении в Словакию». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Татарии.

Флаг Словакии

«Если мы имеем генеральное консульство в Санкт-Петербурге, то можем открыть его и здесь. Мы обсудим этот вопрос с господином послом. Он поддерживает данную инициативу. Это станет моей первой задачей по возвращении в Словакию», — заявил председатель парламента Словакии.

Также в рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Татнефть» и компанией Slovnaft, у которой есть собственный нефтеперерабатывающий комплекс. Документ направлен на развитие совместных проектов в сфере производства биокомпонентов для моторных топлив, модифицированного дорожного битума и смазочных материалов.

Отметим, товарооборот между странами составляет уже $6 млрд. С Татарией по итогам 2018 года объём торговли составил $540 млн и отмечался рост на 23%. Между тем, по итогам 2013 года, показатель был свыше $900 млн.

Рустам Минниханов уточнил, что «есть значительный потенциал для развития взаимной торговли» и его нужно максимально реализовывать.

«Татарстан может стать прекрасной площадкой для вхождения словацкого бизнеса на российский рынок», — резюмировал он, предложив развивать сотрудничество также в сфере туризма, спорта, образования и культуры.

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Напомним, в конце июня 2019 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поддержал идею Рустама Минниханова об открытии дипломатического представительства в Казани. Бердымухамедов также добавил, что не плохо было бы увеличить и частоту авиарейсов между Казанью и Ашхабадом. На сегодня туркменская авиакомпания осуществляет два рейса в неделю, предлагается расширить их до трёх.