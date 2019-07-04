Москва, 4 июля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Диалог с Киевом станет возможен, когда украинский президент Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания, в частности касающиеся Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Corriere della Sera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Российский президент напомнил, что Зеленский обещал избирателям установить контакт с жителями Донбасса, но пока этого нет. Москва не согласится на диалог с Киевом, пока Зеленский называет жителей ДНР и ЛНР «сепаратистами».

Путин подчеркнул, что от Киева требуется уважение к Минским договорённостям, которые украинские власти пока игнорируют.

Отметим, интервью итальянской газете Путин дал накануне своего визита в Италию, который состоится 4 июля. Кроме того, российский президент посетит Ватикан.

Читайте подробнее: Путин 4 июля посетит Италию и Ватикан

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня Зеленский заявил, что не готов к «прямому диалогу с сепаратистами», имея в виду жителей ДНР и ЛНР. Он также «поставил» свои условия России, на которых «согласен» вести диалог в нормандском формате.