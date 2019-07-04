США, 4 июля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Видео падения мусоровоза в городе Юнион-Сити (штат Нью-Джерси, США), в результате которого пострадали 12 человек, опубликовано на YouTube.

Jeffrey Beall Мусоровоз

Мусоровоз снёс ограждение эстакады на Палисейд-авеню и упал на автобус. Затем он рухнул на тротуар и ударился в стену на западной полосе дороги. Авария произошла около западного выхода из туннеля Линкольна около 13:00 (время местное), сообщают DailyNews.

Пострадали пять человек из автобуса, водитель и пассажир мусоровоза, а также пассажиры трёх транспортных средств, которые попали в ДТП из-за случившегося.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, передаёт АВС News.