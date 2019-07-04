Москва, 4 июля, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Новые меры по ограничению потребительских кредитов, помимо уже разработанных, могут быть введены в России, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

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«Нужно сначала оценить, какое влияние окажет ПДН (показатель долговой нагрузки — прим.), и по ПДН можно будет дальше двигаться», — заявила Юдаева.

Представитель Банка России отметила, что речь идёт о дополнительных мерах, «связанных со срочностью кредита». По словам Юдаевой, ограничения потребительских кредитов нужно обеспечить во избежание постоянных судебных разбирательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня ЦБ анонсировал планы по введению дополнительных мер, способствующих ограничению долговой нагрузки заёмщиков, в частности введения ПДН и, в зависимости от его значения, надбавок к коэффициентам риска. Меры эти начнут действовать с 1 октября 2019 г.