Саратов, 4 июля, 2019, 02:15 — ИА Регнум. Саратовский авиазавод, известный своими «ястребками», что били фашистов в небе в годы Великой Отечественной войны, прекратил своё существование в сентябре 2012 года. Завода давно уже нет, но осталось его имущество, которое вдруг оказалось в частных руках и его сегодня пытаются вернуть государству, наследие в виде самолётов, которые ветераны предприятия пытаются получить для музея, а также уголовные дела, что «хвостом» тянутся со времён банкротства. О том, что происходит с имуществом авиазавода, работавшего на саратовской земле с 1931 года, ИА REGNUM рассказал ветеран предприятия, активист-общественник, соавтор книги о заводе «Судьба…», одна из глав которой легла в основу уголовного дела по преднамеренному банкротству САЗа, Александр Бернадский.

Красный Текстильщик Состояние Саратовского авиазавода в 2015

Анастасия Степанова:Александр Фридрихович, Вы являетесь соавтором книги «Судьба…», в которой рассказывается о судьбе Саратовского авиазавода, некогда мощнейшего предприятия страны. В ней прямо говорится, что завод довели до банкротства. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. И был ли кто-то наказан? Знаю, что уголовные дела возбуждались по фактам банкротства, но сдвинулись ли они с мёртвой точки или воз и ныне там?

Александр Бернадский: В ноябре 2014 года мы издали книгу «Судьба…», авторы Валентин Аристархов, Геннадий Егоров и я. Это книга об истории Саратовского завода комбайнов (СЗК) и САЗа с первого до последнего дня. В книге есть глава 11 — Хронология уничтожения стратегического предприятия РФ «Саратовского авиационного завода». Эта глава легла в основу уголовного дела по преднамеренному банкротству и хищению имущества САЗа. Завод не был банкротом ни физически, ни материально. На 2007 год сумма кредиторской задолженности предприятия составляли 335,9 млн рублей, но при этом выручка за тот же год была 990 млн рублей, в том числе 600 млн рублей от производства. В 2008 году выручка составила 550 млн рублей. Вся от производства. Завод имел массу заказов, связанных с обслуживанием и ремонтом Як-42, по оборонной продукции. На предприятии тогда работали порядка 5 тыс. человек. В основном целые трудовые династии.

Сборка истребителей Як-3 на Саратовском авиазаводе. 1944

Но пришедшие на САЗ кредиторы — ООО «Монолит-С», выкупившие наш долг у «Газкомплектимпэкса», на мой взгляд, пришли с целью выжать из САЗа все соки и «освоить» его, подготовить под распродажу, застройку.

Они привлекли для этого СРО «Лига» (Пенза), которые поставили внешним управляющим Игоря Скляра (исполнявшего роль зиц-председателя). Он в свою очередь назначил директором завода своего руководителя по СРО «Лига» Олега Фомина. Эти лица и другие «захватили» все руководящие посты на заводе, а также основной пакет акций. Для оценки имущества, на мой взгляд, с целью занижения стоимости, привлекались карманные конторы. Так, в 2008 году Центр оценочных технологий «Профи» весь завод оценил по рыночной стоимости на 69 млн рублей, в т.ч. все 342 га в 12,4 млн рублей, то есть по 36 тыс. рублей за один гектар. В то время, как только по остаточной балансовой стоимости САЗ стоил 1,6 млрд рублей, а рыночная стоимость 342 га земель была порядка 12 млрд рублей, что подтверждено материалами арбитражного дела.

Плодились договора для долгов, шли отказы от заказов, а в 2010 году уничтожили взлётно-посадочную полосу на аэродроме, и мы уже не могли принимать самолёты. Людей тысячами увольняли, а все наши протесты власть встречала молчанием. А правохранители закрывали глаза на обращения депутатов Госдумы. Итог — 21 сентября 2012 года САЗ исключили из реестра.

Павел Аджигильдяев На аэродроме Саратовского авиазавода. 2010

По поводу уголовного дела. Его возбудили 2 марта 2016 года за номером 270 016 в 3-м СУ СК РФ по Нижегородской области. Для того, чтобы его возбудили депутаты ГД РФ Ольга Алимова и Валерий Рашкин три года писали в различные инстанции, но никто не видел оснований для возбуждения уголовного дела. Только после попадания их бумаг к президенту РФ Владимиру Путину в конце 2015 года все прозрели. Сейчас уголовное дело ведёт уже четвёртый следователь. Из уголовного дела по срокам давности выбыли 2007−2008 годы, скоро выбудет 2009 год, а в 2022 году и дело можно закрывать по сроку давности. Письма депутатов Госдумы по ускорению дела, по привлечению дополнительных сил ни к чему не приводят. Видимо, такая тактика — затягивать до истечения сроков давности.

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За три с лишним года объявлен в международный розыск получивший в Италии статус беженца Олег Тюгаев (бывший депутат Пензенской городской думы, входил в состав совета директоров ЗАО «Саратовский авиационный завод» — примечание ИА REGNUM ). Он живёт во Флоренции. Больше никому ничего не предъявлено.

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Анастасия Степанова:В конце июня 2019 года прокуратура, Роспотребнадзор провели рейд по местам, где раньше Саратовский авиазавод складировал высокотоксичные вещества. Вы также принимали участие в рейде, насколько мне известно. Что это за места, почему потребовался рейд и чем опасна застройка этих территорий? Каков был результат рейда?

Александр Бернадский: На территории 21 га САЗа, где сейчас идёт застройка, располагались вредные производства и в течение 80 лет захоранивались вредные отходы (гальваника, кислоты, отработанные масла, ртуть и т.д.). Мало того, когда потребовалось освобождать территорию для застройки, огромный объем бочек с ГСМ, химией, красками из расположенных в том месте складов просто закопали на территории застройки. Эти вопросы были известны с 2007 года, но надо было осваивать деньги, а не заботиться о людях.

San Diego Air and Space Museum Archive Самолёт Як-40, выпускавшийся на Саратовском авиационном заводе

После неоднократных обращений в различные инстанции, в конце июня этого года мы совместно с представителем прокуратуры, Роспотребнадзора отправились на территорию САЗа в места застройки, ориентируясь по карте с САЗа 90-х годов, где отмечены места захоронений. Выяснилось, что на месте захоронения ртути около д. 5 по ул. Левина лежит асфальт, на месте склада шламов (отходы гальваники)— детская площадка или магазин, точно не установили, на месте склада кислот вдоль забора с зубострогальным заводом строится дом, место, где закопали в котловане огромный объем бочек с лакокраской, ГСМ, кислотами, химикатами, — это пустырь около ближних к Волге домов слева от корпусов 14 и 14А (сейчас ООО «ПирроГрупп»). На месте двух озёр с отработанными маслами (самый край стройки) и ёмкостей ГСМ ведутся строительные работы. В результате работник прокуратуры и Роспотребнадзора решили взять пробы в двух местах — у дома № 5 по ул. Левина на месте, где был знак радиация, и почвы на месте озёр с ГСМ. Искать точное место котлована на пустыре, где закопаны бочки, не захотели, а другие места либо застроены, либо заасфальтированы и вскрывать нет возможности. Задачей рейда был отбор проб.

Ещё хотелось бы добавить по экологии. Мы поднимали вопрос о строительстве детсада в рамках нацпроекта и жилья рядом в 25−40 метрах от химпроизводства 4-го класса опасности ООО «Пиррогрупп». Организация, отвечающая за установление санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и её размеров от границы ООО «ПирроГрупп» — Роспотребнадзор — письмами и на совещании по САЗу 24.05.2019 года сообщила, что они СЗЗ ООО «Пиррогрупп»не устанавливали, был лишь своеобразный не утверждённый проект (точно вписывающийся в планируемую застройку и уже построенные дома), а заказчик ООО «Пиррогрупп» за установкой СЗЗ вокруг них в Роспотребнадзор не обращался. Хотя обязан это делать по Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» и ранним документам. Правительство области и администрация города в письмах сообщают, что дома привязаны к СЗЗ (следовательно детсад тоже), но как можно привязать дома и детсад к СЗЗ, которой нет? Но пока идёт переписка, детсад и дома строятся. Бюджетные деньги осваиваются. Правда, 2 июля 2019 года мне пришло письмо из администрации президента РФ, которая по представленным мною документам запросила «все необходимые документы и материалы для объективного и всестороннего рассмотрения» моего обращения (срок 2 августа 2019 года)

Поживём — увидим. Срок сдачи этого детсада 31.12.2019 года.

Анастасия Степанова:Рабочая группа, созданная по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, занимается возвратом незаконно выведенного имущества Саратовского авиазавода. Как сейчас обстоят дела в этом направлении? Какое имущество уже удалось вернуть, сколько объектов планируется к возврату?

Александр Бернадский: В начале 2019 года начала работать рабочая группа по истребованию из чужого незаконного владения принадлежащего РФ имущества по САЗу. Для судов — срок небольшой. Выиграли суды по трём убежищам, ранее ещё четыре убежища вернули, но от них физически ничего не осталось. Выигран суд по одному участку земли. Пока вступило в законную силу, но может быть обжаловано через кассацию решение по участку земли 600 кв. м с ООО Геострой-Инвест».

Самое главное в этом и других решениях: признано, что САЗ — федеральная собственность с 16.01.1992 г. и все земли также федеральные и никогда законным способом из федеральной собственности не выбывали. Составлен список земель (без жилья и работающих производств) — порядка 300 га, которые планируется истребовать. На сегодня уже поданы иски ориентировочно на 60 га (к ООО «ТЦ Оранжевый», ООО «Геострой-Инвест», ООО «ТПК «Энергия-2», ООО «Перспектива-2011», ООО «Саратовжилстрой», ООО «Переселение» и ООО «Переселение-Инвест», ООО «ТВ Река»). Процесс идёт, но хотелось бы побыстрее и чтобы не иссякла политическая воля.

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Анастасия Степанова:Известно, что ветераны авиазавода просили сохранить Як-42 для истории, и даже обращались к главе совета директоров «Саравиа» Аркадию Евстафьеву с просьбой о безвозмездной передаче его музею. Чем закончилось это дело?

Александр Бернадский: В конце прошлого года мы, ветераны, обратились в саратовское правительство и областную думу с просьбой помочь решить вопрос с руководством ОАО «Саратовские авиалинии» по передаче в Музей в Парке Победы на Соколовой горе списанных самолётов Як-42 и Ан-24 для увековечивания Памяти о САЗе и ОАО «Саравиа». В ответе, который был нам дан, сообщалось, что министерство обращалось в АО «Саратовские авиалинии» с просьбой рассмотреть возможность передачи самолётов безвозмездно, но в АО сообщили, что, помимо затрат на перевозку, принимающей стороне необходимо заплатить 1,2 млн рублей за сам самолёт. Областные власти говорят, что в госпрограмме «Культура Саратовской области» денег на это нет.

На конец июня 2019 года обстановка такая — самолёты ЗАО «АТ-Лизинг», которые были в аэропорту и по которым мы уже начали договариваться — порезали. Руководство этой компании с начала мая ждало письмо от руководства области, для начала оформления бумаг, но так и не дождалось. По существу облдума отказалась дальше действовать по самолёту, а правительство вообще ничего не отвечает. Такая у нас власть в области. Я направил в конце июня официальные запросы депутатам ГД Володину, Панкову, Алимовой по этой ситуации — пока тишина.

Красный Текстильщик Торговый центр, открытый на территории Саратовского авиазавода

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Анастасия Степанова: Ещё одну легенду — истребитель Як-3, на котором в годы Великой Отечественной войны служил генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Борис Еремин — ветераны пытаются вернуть на родную саратовскую землю из частного в музея в Подмосковье. Как обстоит ситуация на сегодня с легендарным «ястребком»?

Александр Бернадский: По Як-3 ситуация такая. Как вы помните, по инициативе ветеранов САЗа и с помощью депутата Госдумы РФ Ольги Алимовой и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в декабре 2014 года самолёт Як-3 вернули в Россию. Для технического оформления возврата привлекли ОКБ им. А.С. Яковлева, у которых самолёт затем «перехватил» Вадим Задорожный и разместил в своём музее техники. Мы в 2016 году доказали, что самолёт — федеральная собственность. В начале 2017 года Росимущество оформило документы на федеральную собственность и попросило предоставить наш Музей боевой славы документы для заключения договора на безвозмездную экспозицию. Однако в марте 2017 года вмешался Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер, и всё остановил. А в начале 2018 года Росимущество отказалось от самолёта. Теперь он находится в музее Задорожного.

Я не прекращал борьбу. В 20-х числах октября 2017 года в Саратове встретился с председателем ГД РФ Вячеславом Володиным, который при СМИ обещал решить вопрос с возвратом самолёта. В сентябре 2018 года обратился к депутату ГД РФ Николаю Панкову. Он получил в ноябре 2018 года ответ из ОКБ, из которого следует, что ОКБ не имеет документов на собственность самолёта ЯК-3, а считает себя собственником по приобретательной давности. Однако, при юридическом анализе этого утверждения выясняется, что утверждения о собственности по приобретательной давности — пустые слова. Во-первых, приобретательная давность устанавливается судом, а суда не было. Отсчёт срока приобретательной давности ведётся с 1 июля 1990 года. При этом самолёт должен находиться у них непрерывно в течение 15 лет. Однако, самолёт ушёл в США осенью 1991 года, т. е. через один год. Таким образом, это положение не позволяет признать даже через суд ОКБ собственником самолёта. Как я понял, Вячеслав Викторович Володин поручил заниматься самолётом депутату ГД РФ Евгению Примакову, я ему написал в апреле запрос. В нём изложил все юридические аспекты. 9 мая Примаков побывал в музее Задорожного, но с Задорожным не встретился. Когда он встретится с Задорожным непонятно, большая занятость у Примакова. Я предлагал два варианта: подключить Вячеслава Володина, чтобы он решил вопрос, тем более, что у нас имеются письма от администрации президента РФ и министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые поддержали возвращение самолёта в Саратов, или встретиться с руководством Росимущества в Москве, чтобы решить вопросы юридически. Ни тот, ни другой вариант не приняты. Но я буду вновь искать встречи с Володиным. Других вариантов я не вижу.

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Анастасия Степанова:Саратовский авиазавод. Есть ли жизнь «после смерти»? Ваше мнение, есть ли возможность возродить некогда легендарное производство, может быть на новых площадях? Если да, то что для этого нужно? Были ли попытки это сделать?

Александр Бернадский: Есть ли жизнь после смерти? Для заводов есть. Нужна лишь политическая воля и инвестиции. Однако живущим рядом с территорией завода безработным и нищенствующим заводчанам не важно, в каком виде быть заводу, главное чтобы он был. Главное работа, достойная зарплата. Неоднократно я на рабочей комиссии по САЗу обращался к руководству области и депутатам, чтобы здесь на 300 га земли были предприятия. Хватит застраивать домами. У людей нет работы, нет денег для покупки квартир. Масса непроданного жилья. Нет работы — нет налогов в бюджет нашей нищенствующей, дотационной области. Предлагал создать особую (свободную) экономическую зону с льготами и назвать ее именем Саратовского авиационного завода. Ничего определённого в ответ не получил и даже не знаю есть ли какая-то концепция для промышленного развития этой территории.

Kemal KOZBAEV Саратовский авиазавод в 2013

По развитию производства. Тут просто жуть. Представьте себе площадь 300 га земель. Это просто огромная территория. Что на ней делать? Об этом даже и не думают. В других областях открывают автомобильные заводы, другие производства, а у нас увольняют и банкротят даже ещё работающие предприятия. Вот и бежит молодёжь из области, т.к. работы нет, перспектив никаких. По моему мнению, президенту надо брать власть здесь в свои руки. Здесь же живут граждане России. Почему они должны жить хуже, чем в других регионах? Средняя зарплата в области 25 тысяч рублей, но такую ещё найти надо.

Анастасия Степанова:Жизнь любого города напрямую связана с наличием рабочих мест. В 2017 году Саратовская область среди 85 регионов по одному из рейтингов заняла 60 место по уровню жизни граждан, 66 место по уровню экономического развития и 74-е по экономической динамике. Вы, как житель региона, как активный общественник, за 2018 и половину 2019 года заметили какие-то изменения и, если да, то в какую сторону? Какую оценку властям можете поставить, как житель?

Александр Бернадский: Пока я не вижу никаких изменений в жизни области. Предприятия массово закрываются, людей увольняют, практически ничего нового не открывается. Вам бы на людей посмотреть, живущих рядом с заводом, и сразу становится ясно, что жизнь не стала лучше и веселей. Но кто я — и кто люди решающие вопросы? А оценку руководству области вы уже поставили 66 и 74 местом. Также мы одни из «лидеров» по убыли населения — по процентному показателю Саратовская область заняла 67-е место… Идёт спад производства. Все это звенья одной цепи. Неуд.