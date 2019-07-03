Киев, 4 июля, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Регистрация видеоблогера Анатолия Шария как кандидата в депутаты Верховной рады отменена украинским ЦИК, сообщил спикер парламента этой страны Андрей Парубий в Twitter.

Westmclaren Анатолий Шарий

Отменена также регистрация как кандидата в депутаты Андрея Клюева — экс-главы администрации Виктора Януковича (бывший украинский президент).

«После моего обращения в правоохранительные органы они предоставили документы, которые позволили отменить регистрацию Клюева и Шария», — написал Парубий.

Украинский деятель поблагодарил всех, кто протестовал против регистрации Шария и Клюева на Майдане 2 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 июля в центре Киева прошёл митинг против регистрации Шария и Клюева в качестве кандидатов в Раду. Называя этих политиков «пророссийскими», протестующие заявили, что Шарий и Клюев не могут быть депутатами Рады, поскольку давно не живут на Украине.

В поддержку протестов высказался бывший украинский президент Пётр Порошенко. На фоне протеста из украинского ЦИК прозвучали заявления, что регистрация упомянутых кандидатов может быть отозвана.