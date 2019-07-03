Ереван, 4 июля, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении пригласило Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в стране Павла Чеплака для пояснений в связи с затягиванием процедуры предоставления виз, сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

hetq.am Посол Польши Павел Чеплак (слева) и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян

Посол Польши приглашен в МИД после инцидента с выдачей, а точнее невыдачи визы армянской журналистке. Ситуацию не спасла даже нота МИД Армении в посольство. В итоге журналистка получила визу в посольстве Польши в Грузии всего за несколько часов.

Нагдалян отметила, что Армения рассматривает вопрос в более широком восприятии в контексте процедуры облегчения визового режима ЕС.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян «В контексте взаимоотношений с ЕС мы придаем особую важность развитию контактов между людьми и будем последовательны в этом вопросе. Для нас неприемлемы какие-либо упущения в реализации положений этих договоренностей и мы строго будем рассматривать данные вопросы».

Она добавила, что послу Польши была представлена позиция Армении.

Кроме инцидента с журналисткой с неуважительным отношением в посольстве Польши в Армении столкнулись также обычные граждане и турагентства. Они даже проводили акцию у посольства, но после этого ситуация не изменилась.

В Facebook есть множество комментариев пользователей по поводу работы консульского отдела посольства Польши в Армении. Самое мягкое, что можно встретить среди комментариев — это выражение, что посольство работает безобразно.