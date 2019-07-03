Посла Польши вызвали в МИД Армении: посольство «работает безобразно»
Ереван, 4 июля, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении пригласило Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в стране Павла Чеплака для пояснений в связи с затягиванием процедуры предоставления виз, сказала на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Посол Польши приглашен в МИД после инцидента с выдачей, а точнее невыдачи визы армянской журналистке. Ситуацию не спасла даже нота МИД Армении в посольство. В итоге журналистка получила визу в посольстве Польши в Грузии всего за несколько часов.
Нагдалян отметила, что Армения рассматривает вопрос в более широком восприятии в контексте процедуры облегчения визового режима ЕС.
Она добавила, что послу Польши была представлена позиция Армении.
Кроме инцидента с журналисткой с неуважительным отношением в посольстве Польши в Армении столкнулись также обычные граждане и турагентства. Они даже проводили акцию у посольства, но после этого ситуация не изменилась.
В Facebook есть множество комментариев пользователей по поводу работы консульского отдела посольства Польши в Армении. Самое мягкое, что можно встретить среди комментариев — это выражение, что посольство работает безобразно.