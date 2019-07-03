Москва, 4 июля, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Тема Украины в западноевропейских отношениях перестает играть первостепенную роль, считает политический обозреватель интернет-портала UKRAINA.RU Александр Чаленко. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Давайте говорить честно — Запад устал от Украины. Устал. Почему? Возвращение российской делегации в ПАСЕ, несмотря на все истерики Украины. «Северный поток» будет. 16 июля в ООН будет обсуждение этого дикого украинского закона о языках. А до этого, между прочим, не хотели рассматривать. Встретился Путин с Трампом в Осаке — пожалуйста, получилось. Тема Украины в российско-западных отношениях уходит на второй план», — заявил Чаленко.

Политический обозреватель также прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По его мнению, причиной этому стала западноукраинская диаспора, которая проживает в Канаде и является избирателем канадского политика. Именно поэтому Трюдо «продемонстрировал поддержку» украинскому президенту.

Напомним, что Зеленский прибыл в Канаду 2 июля для встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер министром Джастином Трюдо и некоторыми другими высокопоставленными лицами.