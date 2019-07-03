Тема Украины в российско-западных отношениях уходит на второй план?
Москва, 4 июля, 2019, 00:20 — ИА Регнум. Тема Украины в западноевропейских отношениях перестает играть первостепенную роль, считает политический обозреватель интернет-портала UKRAINA.RU Александр Чаленко. Об этом он заявил 3 июля в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале.
Политический обозреватель также прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. По его мнению, причиной этому стала западноукраинская диаспора, которая проживает в Канаде и является избирателем канадского политика. Именно поэтому Трюдо «продемонстрировал поддержку» украинскому президенту.
Напомним, что Зеленский прибыл в Канаду 2 июля для встречи с министром иностранных дел Христей Фриланд, премьер министром Джастином Трюдо и некоторыми другими высокопоставленными лицами.