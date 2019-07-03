Москва, 3 июля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon в среду, 3 июля, провели многочасовые разведывательные полёты у границ России. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

aceebee Патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВВС США

Согласно обнародованным данным, беспилотник Global Hawk пролетел над Донбассом, проведя мониторинг линии разграничения, после чего выполнил несколько кругов вдоль побережья Крыма.

Самолёт P-8A Poseidon приближался к побережью Краснодарского края, а затем совершил ряд пролётов над международными водами Чёрного моря вблизи морских границ России.

Уточняется, что и беспилотник, и самолёт вылетали с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия.

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