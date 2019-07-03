Эс-Сувайда, Сирия, 3 июля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Власти сирийской провинции Эс-Сувайда озвучили точное число погибших и пострадавший в результате теракта, 3 июля передает агентство Reuters.

Эс-Сувайда

Согласно заявлению властей провинции, в результате взрыва заминированного мотоцикла погибли трое человек, ещё семеро получили ранения.

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате теракта. Ответственность за атаку в Эс-Сувайде пока никто не взял.

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