Москва, 3 июля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Портал Super.ru сообщает, что известный телеведущий Александр Масляков может лишиться прав на передачу «Клуб веселых и находчивых».

Александр Масляков

По данным портала, права на КВН заявили представители одного из создателей Клуба — умершего четыре года назад тележурналиста Сергея Муратова. Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Бывший партнер Маслякова Дмитрий Иванов, который сейчас руководит фирмой «Группа 7», решил присоединиться к иску семьи Муратова. Первые слушания по данному делу должны состоятся уже в августе 2019 года.

Масляков решил не дожидаться разбирательства по данному иску и подал встречный иск к оппонентам в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать их на 3 млн рублей за использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории юмористической программы.

Стоит отметить, что Масляков считает себя обладателем всех прав на КВН с 1986 года. Процесс обещает быть долгим.