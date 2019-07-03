Лондон, 3 июля, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Туристам, прибывающим в Китай через Синьцзян-Уйгурский автономный округ, пограничники тайно ставят на телефоны шпионское приложение, передающее китайским властям всю информацию, вплоть до музыкальных предпочтений, сообщает 3 июля The Guаrdian.

По данным издания, установка этого шпионского приложения позиционируется китайскими властями как один из методов борьбы с экстремизмом и терроризмом

The Guаrdian утверждает, что тайную программу устанавливают только на Android-смартфоны, в то время как iPhone туристов китайские таможенники просто подключают его к специальному устройству, сканирующему все содержащиеся там файлы.