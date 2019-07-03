Лондон, 3 июля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть показывают уверенный рост, несмотря на множество «пессимистичных» заявлений аналитиков в ходе однодневной коррекции, 3 июля передает агентство Reuters.

Shminhe.com Нефть

К настоящему моменту нефть Brent выросла в цене на 1,55 (2,48%), до 63,95 за баррель. Нефть WTI поднялась на 1,14 (2,03%), до 57,39 за баррель. Обе марки находятся вблизи максимального значения сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, после резкого падения Brent до 62 за баррель 2 июля крупнейшие мировые банки, такие как Morgan Stanley и Barclays, пересмотрели прогноз спроса и цены на нефть в сторону снижения.

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