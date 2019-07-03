Нью-Йорк, США, 3 июля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Банк Morgan Stanley изменил долгосрочный прогноз цены на нефть марки Brent в сторону снижения, 3 июля передает агентство Reuters.

Topwar.ru

Согласно обновленному прогнозу банка, в долгосрочной перспективе средняя цена на «мировой эталон» будет составлять $60 за баррель.

Ранее аналитики Morgan Stanley заявляли, что Brent будет стоить в среднем 65 за баррель в долгосрочной перспективе.

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